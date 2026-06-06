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„Събуди се“: Пътят на бежанците минава и през България, колко сигурна е границата ни?
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Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото
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„Пресечна точка”: За очакванията на хората за развитието на държавата и защо болно дете живее сред мухъл
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„На кафе“ с Папи Ханс, Дони и Нети и Алекс Сърчаджиева
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„Ничия земя“: Опасните съкровища
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„В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Господин никой срещу Путин. Един млад руснак и неговата война срещу войната. Ексклузивно: носителят на „Оскар“ Павел Таланкин.
Издирваният банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Специално: бившият депутат и бизнесмен Димитър Ламбовски пред Саня Петкова.
Когато политиката е безмилостна, а реформите в държавата – спешни. Председателят на БСП Крум Зарков.
Още за незаконният град край Варна. Бившият главен архитект на морската столица Стоян Петков.
Тримата бяха гости в първото издание на предаването „На фокус“. Пет години по-късно в студиото ще са само двама. Влади Въргала и Август Попов за Любен Дилов-син, кукувщината и това, колко е важно да не се вземаме на сериозно.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.Редактор: Боряна Димитрова
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