Господин никой срещу Путин. Един млад руснак и неговата война срещу войната. Ексклузивно: носителят на „Оскар“ Павел Таланкин.

Издирваният банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Специално: бившият депутат и бизнесмен Димитър Ламбовски пред Саня Петкова.

Когато политиката е безмилостна, а реформите в държавата – спешни. Председателят на БСП Крум Зарков.

Още за незаконният град край Варна. Бившият главен архитект на морската столица Стоян Петков.

Тримата бяха гости в първото издание на предаването „На фокус“. Пет години по-късно в студиото ще са само двама. Влади Въргала и Август Попов за Любен Дилов-син, кукувщината и това, колко е важно да не се вземаме на сериозно.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова