Във вторник Петя Буюклиева за щастието да бъдеш баба и каква е жената на всички времена?

Благой Георгиев – Джизъса позволява ли си да рови в телефона на половинката и би ли простил изневяра?

Специални гости на „На кафе“ са талантливите сестри – актрисата Лили Сучева и певицата, музикален педагог Мина Сучева.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова