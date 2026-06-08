-
„Пресечна точка”: За „кошницата с грижа” и ще има ли справедлив изход по казуса „Баба Алино”
-
Мистерия, тежки аварии и сбъднати мечти през новата седмица в “SOS Разтребители”
-
Веселяците срещу Лисичкови в "Семейни войни"
-
Добра печалба в "Сделка или не"
-
Историята на футболната легенда Христо Стоичков оживява в авторския мултимедиен проект STOITCHKOV THE SHOW
-
„Събуди се“ с Маги Джанаварова, Софи Маринова и маестро Йордан Камджалов
Темите и гостите във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Петя Буюклиева за щастието да бъдеш баба и каква е жената на всички времена?
Благой Георгиев – Джизъса позволява ли си да рови в телефона на половинката и би ли простил изневяра?
Специални гости на „На кафе“ са талантливите сестри – актрисата Лили Сучева и певицата, музикален педагог Мина Сучева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни