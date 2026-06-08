Приключенският екшън „Китайски зодиак” спечели гласовете на зрителите във втората седмица от кампанията „Великият понеделник”. В оспорваната надпревара филмът на Джеки Чан се наложи над „Ченгета в резерв” и ще бъде излъчен в понеделник, 8 юни, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

В „Китайски зодиак” Джеки Чан влиза в ролята на Азиатския ястреб - опитен търсач на изгубени реликви, който поема нова мисия. Заедно с екипа си той трябва да обиколи света, за да открие бронзовите глави на дванадесетте животни от китайския зодиак, разграбени от Стария летен дворец в Пекин през 1860 г. Богатият предприемач Лорънс (Оливър Плат) предлага щедра награда за находката, но колкото повече глави попадат в ръцете на Ястреба, толкова по-ясно става, че залогът надхвърля парите. Джеки Чан режисира и продуцира лентата, а до него в актьорския състав застават Шу Ки и Куон Сангву. Ще успее ли Ястребът да събере всички дванадесет глави, преди безценните реликви да изчезнат завинаги?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg/ . На 15 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в третата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова