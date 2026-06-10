Деветгодишната Сиана Калинова Божилова се нуждае от спешно лечение в чужбина, след като е диагностицирана с дифузен глиом на мозъчния ствол (DIPG) – рядък и изключително агресивен мозъчен тумор.

Първите симптоми се появяват под формата на двойно виждане. След преглед при очен специалист детето е насочено към невролог, а последвалите изследвания и ядрено-магнитен резонанс установяват тежката диагноза.

Според медицинските специалисти дифузният глиом на мозъчния ствол е сред най-трудните за лечение мозъчни тумори. Поради разположението му в жизненоважната зона на мозъчния ствол хирургична намеса не е възможна.

От 9 юни 2026 г. Сиана е започнала спешна лъчетерапия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. Целта на лечението е временно да ограничи развитието на тумора и да осигури време за организиране на последваща терапия. В момента семейството очаква оферти от специализирани клиники за лечение на DIPG в Хайделберг и Цюрих.

Разходите за лечението в чужбина се очаква да бъдат значителни и над възможностите на семейството. В подкрепа на кампанията вече са се включили близки, приятели и училищната общност на Сиана.

Семейството отправя призив за обществена подкрепа, за да бъде осигурена възможност детето да получи необходимото лечение възможно най-бързо. Дарения могат да бъдат направени чрез благотворителната кампания, организирана в помощ на Сиана.

Можете да помогнете на Сиана като дарите в нейната кампания ТУК.

Редактор: Райна Аврамова