На 14 юни в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Moonspell, In This Moment, Tarja и Flotsam and Jetsam.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Garbage и ще бъде припомнено какви истории разказаха H.E.A.T. за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Trivium и репортаж от немския фестивал “Reload”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Mr. Big, ще видят как The Almighty правят кавър на Metallica, класическата песен ще бъде нa Cannibal Corpse, в “Exotic“ ще бъдат представени Lekhaina, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Scorpions в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Gojira, Halestorm, Greta Van Fleet, Tom Morello & Serj Tankian, Dez Marinkov и Periphery също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 14 юни, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 19 юни от 00:30 ч. по DIEMA.

За повече информация може да последвате “Фрактура“ във Facebook.

Редактор: Райна Аврамова