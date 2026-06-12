Съботният киноследобед ще стартира с добрата вещица Изабел Бигълоу (Никол Кидман), която пристига в Калифорния с една единствена цел – да води нормален живот без магии. Междувременно в Холивуд егоцентричният актьор Джак Уайът (Уил Фарел) се опитва да възвърне престижа си в киноиндустрията, като изиграе Дарин в римейка на успешната продукция „Омагьосване”. Случайна среща мотивира Джак да покани Изабел да изпълни ролята на Саманта в лентата. Истинското му намерение обаче е да изхвърли непозната актриса и да засенчи представянето й. След като Изабел си дава сметка какви са истинските му намерения, тя не се сдържа и му прави магия на Джак. Дали обаче ще реши да му каже истината?

По-късно от 15.00 ч. ще повярваме, че любовта е най-голямата движеща сила в живота и тя побеждава всичко в романтичния филм "Сватбен обет". Пейдж (Рейчъл Макадамс) и Лео (Чанинг Тейтъм) са щастлива двойка младоженци, които ще накарат всеки да повярва в истинската и неподправена обич. Любовта от приказките оживява на екрана чрез тях, но животът им се преобръща след тежка автомобилна катастрофа. Пейдж изпада в кома, а когато се събужда, се оказва, че страда от загуба на памет и не си спомня своя съпруг. Лео е изправен пред най-голямото предизвикателство в живота си – да спечели отново сърцето на своята любима.

Какво би станало, ако любовта на живота ти излезе от кома и не може да си спомни кой си? Ще знаеш ли как да спечелиш сърцето ѝ още веднъж? Лентата е базирана на истинска история, вдъхновила носителя на шест награди "Еми" – режисьорът Майкъл Съкси, да създаде филма. А актьорската игра на Рейчъл Макадамс и Чанинг Тейтъм в "Сватбен обет" е отличена с People’s choice award за "екранна химия".

Не пропускайте развръзката в комедията "Омагьосване" от 13.00 ч. и романтичната лента "Сватбен обет" от 15.00 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова