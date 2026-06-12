Тази събота зрителите на NOVA ще могат да проследят предисторията на познатите на всички приключения на разбойника защитник на бедните и онеправданите Робин Худ. Лентата „Робин Худ“ на дуото Ридли Скот - Ръсел Кроу, заснели четвърти пореден филм заедно, ни пренася в Англия в края на XII век. След участие в Третия кръстоносен поход, сър Робин от Локсли (Ръсел Кроу) се завръща в селото си и открива, че то е потискано от новия шериф на Нотингам (Матю Макфейдън).

Използвайки интелекта и военните си умения, благородникът се заема да освободи дома си от тиранията и корупцията в Англия, за да възтържествуват щастието и справедливостта. Също така, сър Робин трябва да се бори за любовта за наскоро овдовялата лейди Мериън (Кейт Бланшет), докато води свойте разбойници от Шеруудската гора към честност и победа. Заради ширещите се своеволия на кралските сановници, Робин се чувства принуден да окаже въоръжена съпротива, което го превръща в разбойник и възмездител. Това е причината да бъде обявен от крал Джон за престъпник извън закона и е принуден да хване гората. Така започва легедната за прочутия английски разбойник, който изминава дълъг път - първо да открие себе си и след това да остави следа след себе си върху хората.

Като повечето филми на майстора на епиката Ридли Скот в лентата зрителите ще могат да видят множество мащабни, но стилизирани битки, а към актьорския звезден каст се включват Макс фон Сюдоф, Марк Стронг, Уилям Хърт и Оскар Айзък.

Не пропускайте епичния приключенски екшън "Робин Худ" тази събота от 22.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова