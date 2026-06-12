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Гледайте приключенския екшън на Ридли Скот тази събота от 22.00 ч. по NOVA
Тази събота зрителите на NOVA ще могат да проследят предисторията на познатите на всички приключения на разбойника защитник на бедните и онеправданите Робин Худ. Лентата „Робин Худ“ на дуото Ридли Скот - Ръсел Кроу, заснели четвърти пореден филм заедно, ни пренася в Англия в края на XII век. След участие в Третия кръстоносен поход, сър Робин от Локсли (Ръсел Кроу) се завръща в селото си и открива, че то е потискано от новия шериф на Нотингам (Матю Макфейдън).
Използвайки интелекта и военните си умения, благородникът се заема да освободи дома си от тиранията и корупцията в Англия, за да възтържествуват щастието и справедливостта. Също така, сър Робин трябва да се бори за любовта за наскоро овдовялата лейди Мериън (Кейт Бланшет), докато води свойте разбойници от Шеруудската гора към честност и победа. Заради ширещите се своеволия на кралските сановници, Робин се чувства принуден да окаже въоръжена съпротива, което го превръща в разбойник и възмездител. Това е причината да бъде обявен от крал Джон за престъпник извън закона и е принуден да хване гората. Така започва легедната за прочутия английски разбойник, който изминава дълъг път - първо да открие себе си и след това да остави следа след себе си върху хората.
Като повечето филми на майстора на епиката Ридли Скот в лентата зрителите ще могат да видят множество мащабни, но стилизирани битки, а към актьорския звезден каст се включват Макс фон Сюдоф, Марк Стронг, Уилям Хърт и Оскар Айзък.
Не пропускайте епичния приключенски екшън "Робин Худ" тази събота от 22.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
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