С дронове срещу незаконните гонки. Бързи и яростни на прицела на полицията. За схемата, локациите и организаторите говори МВР.

Усещане за инфлация. Битката за справедливата цена продължава.

И „замириса на море“. В „Тук и сега“ братя Аргирови.

И още принцесата от Кухнята на Ада Нора Недкова, астрологът Мария Василева и музикантите от „Фронтмен“.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова