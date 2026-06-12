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Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. до 11.00 ч.
С дронове срещу незаконните гонки. Бързи и яростни на прицела на полицията. За схемата, локациите и организаторите говори МВР.
Усещане за инфлация. Битката за справедливата цена продължава.
И „замириса на море“. В „Тук и сега“ братя Аргирови.
И още принцесата от Кухнята на Ада Нора Недкова, астрологът Мария Василева и музикантите от „Фронтмен“.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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