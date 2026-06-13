Романтичен киноследобед ще зарадва зрителите пред малкия екран. Семейната лента „Още едно клише“ на режисьора Уенди Орд от 12.30 ч. разказва историята на Майкъл, истинският автор на успешен романтичен роман. Той решава, че е рисково за репутацията му да го публикува, затова решава да го направи под псевдоним, а Леа - графичният дизайнер в издателската фирма неохотно се съгласява да се представи за него. Може ли любовта да напусне предела на книгата и да нахлуе в живота им…

По-късно от 14.15 ч. следва премиерата на семейната лента на режисьора Кен Фрис „Любовен дизайн“. Филмът ще разкаже историята на модната дизайнерка Лиза, която се завръща в родния си град в търсене на вдъхновение за новата си колекция. Но когато среща Колин – писател, натоварен да редактира биографията й, тя неочаквано открива, че любовта може да се появи точно когато най-малко я очаква.

Не пропускайте развръзката в семейните романтични филми „Още едно клише“ от 12.30 ч. и „Любовен дизайн“ от 14.15 ч. тази неделя по NOVA

Редактор: Райна Аврамова