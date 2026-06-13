Тази неделя вечер от 22.00 ч. ще се впуснем в шеметно и дръзко приключение в търсене на едно изгубено съкровище. В приключенската екшън-комедия „Изгубеният град“ Сандра Бълок влиза в ролята на неудовлетворената от последния си роман авторка Лорета Сейдж. Писателката е посветила живота си на създаването на романтични романи, които винаги са на екзотични дестинации. По време на обиколките за популяризирането на творбата й, тя споделя сцената с модела от корицата на книгата Алън (Чанинг Тейтъм), който бързо привлича светлините на прожекторите.

След като красавецът привлича цялото внимание на предимно женската аудитория, Лорета решава, че е време да си тръгне, но на излизане е отвлечена от ексцентричен британски милиардер Абигейл Феърфакс (Даниел Радклиф). Той е убеден, че авторката може да му помогне да достигне до изгубеното съкровище, описано в последния й роман. Решен да докаже, че може да бъде герой и в реалния живот, Алън привлича на помощ бившия треньор на морски тюлени Джак (Брад Пит) и двамата се впускат в спасителна акция.

Не пропускайте приключенския екшън в неделя от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова