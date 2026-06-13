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"Съдебен спор" между брат и сестра заради изгонване от дома им
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В "На Фокус с Лора Крумова" на 14 юни очаквайте
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„Ничия земя“: Признания зад решетките
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„Събуди се“: С дронове срещу незаконните гонки и за битката за справедливи цени
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„Пресечна точка”: За заплатите в болниците и за двете шествия, които предстоят в София
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Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч. до 11.00 ч.
Пътят на дрогата – епидемия от наркотици в пощата и гумени мечета залива страната. Целта на трафикантите са децата ни. Разговор със зам. директор на Агенция Митници Стефан Бакалов.
Когато кърлежите са навсякъде, къде е спасението? Коментира инфекционистът д-р Трифон Вълков.
Една българка на световната кулинарна сцена – шеф Силвена Роу.
50 операции по-късно. Моделът Кристин Илиева в интервюто на Мариан Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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