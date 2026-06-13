Пътят на дрогата – епидемия от наркотици в пощата и гумени мечета залива страната. Целта на трафикантите са децата ни. Разговор със зам. директор на Агенция Митници Стефан Бакалов.

Когато кърлежите са навсякъде, къде е спасението? Коментира инфекционистът д-р Трифон Вълков.

Една българка на световната кулинарна сцена – шеф Силвена Роу.

50 операции по-късно. Моделът Кристин Илиева в интервюто на Мариан Станков – Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова