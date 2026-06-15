В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Плодчетата и семейство Черешкови и двете от София.

Играта между двете семейства премина в размяна на рундове и борба за точки до самия финал. Първи и трети рунд бяха за Черешкови, а втори и четвърти взеха Плодчетата. Изхода от играта се реши в пети рунд, в който Черешкови успяха да грабнат точките и това им донесе победа с 305:139 точки.

В „Бързи пари“ събраха 127 точки, което им донесе печалба от 1000 лв. от този епизод.

Днес Черешкови ще се изправят срещу семейство Дамаджанови от Стара Загора.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова