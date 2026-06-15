Криминалната мистерия „Смърт край Нил“ спечели безапелационно гласовете на зрителите в третата седмица от кампанията „Великият понеделник“. В оспорваната филмова надпревара екранизацията на Кенет Брана по романа на Агата Кристи надделя над „Имението Даунтън: Нова ера“ и ще бъде излъчен този понеделник, 15 юни, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Историята отвежда зрителите на луксозен круиз, плаващ по водите на река Нил, където прочутият детектив Еркюл Поаро (Кенет Брана) е сред гостите на сватбено пътешествие. Привидното спокойствие на круиза обаче е измамно, защото скоро младоженка е открита мъртва при загадъчни обстоятелства, а сред пътниците се оказват множество хора с различни скрити мотиви.

Легендарният детектив Еркюл Поаро се заема със случая, за да разкрие истината, преди убиецът да удари отново. Сред екзотични пейзажи, ревност, тайни и любовни интриги, разследването се превръща в напрегната игра на подозрения, в която всеки може да се окаже виновен.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg/. На 22 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в четвъртата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова