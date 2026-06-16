Първото издание на футболния камп с директна селекция за британски футболни академии завърши успешно, след като в продължение на четири дни близо 30 млади футболисти имаха възможност да демонстрират своите качества пред представители на престижни училища и футболни програми от Великобритания. Кампът, който се проведе от 10 до 13 юни 2026 г. в Националната футболна база „Бояна“, събра участници на възраст 13-17 години, които преминаха през интензивни тренировки, игрови ситуации, индивидуални интервюта и оценяване на своите технически, физически и комуникационни умения.

Специално за събитието в България пристигнаха представители на три водещи британски образователни институции и техните футболни академии.

По време на кампа международните специалисти останаха впечатлени не само от футболните качества на участниците, но и от техните мотивация, интелект и уверената комуникация на английски език.

Всички участници получиха сертификати за участие, а най-добре представилите се получиха предложения от трите училища за обучение със стипендия. Общо бяха раздадени 25 стипендии от 10 до 45%, като някои футболисти получиха предложения от две и дори от трите училища.

Наградата за най-полезен играч (MVP) на кампа бе присъдена на Миа Маринова, която спечели едномесечен безплатен престой в Brooke House College, както и 40% стипендия от таксата за обучение. Отличени бяха още: Самуил Мочев, Пресиян Николаев, Борис Марински, Крис Несторов, Тимо Станчев, Атанас Иванов, Калоян Полимеров, Йордан Сакутски, Тодор Тошев, Кристиян Ставракев, Александър Кръстев, Теодор Стоянов, Пламен Петров.

Основната цел на инициативата е да предостави на младите български таланти реален достъп до възможностите за съчетаване на качествено международно образование и професионално футболно развитие.

Следете информацията за следващото провеждане на кампа тук.

Редактор: Боряна Димитрова