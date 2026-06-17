Съботният киноследобед ще започне в 13.00 ч. с романтичната комедия „Десет неща, които мразя у теб”, разказващ историята на сестрите Кат и Бианка, които са пълна противоположност една на друга. Камерън си пада по Бианка, но според семейните правила сестрите могат да излизат, само ако са заедно. На помощ на Камерън идва лошото момче Патрик Верона (Хийт Леджър) – единственият, способен да се справи с опърничавата сестра Кат. В главните роли са покойния актьор Хийт Леджър и актрисата Джулия Стайлс, партнират им Джоузеф Гордън-Левит и Ларида Олейник.

По-късно от 15.00 ч. следват много забавни приключения с лентата „Сутрешен блок“ на режисьора Роджър Мичъл („Нотинг Хил“), който е събрал забележителен актьорски състав за телевизионната комедия. В главната роля е холивудската звезда Харисън Форд, който влиза в ново комедийно амплоа и успява успешно да забавлява аудиторията. Майсторът на романтичната комедия Роджър Мичъл в лентата залага предимно на ситуационния хумор, вместо на леко поизтърканата през последните години романтична сюжетна линия. Срещу легендарната звезда е изправена една не по-малко ярка комедийна актриса Даян Кийтън, но откритието на филма е лъчезарната и очарователна Рейчъл МакАдамс, като непохватна, но адски чаровна продуцентка, която "води парада". В каста откриваме още Джеф Голдблум и Патрик Уилсън.

Когато телевизионната продуцентка Беки Фулър (МакАдамс) е уволнена от местна новинарска програма, нейната кариера, подобно на любовния й живот, е в задънена улица. Започвайки работа в "Денят започва" (сутрешният блок с най-нисък рейтинг в страната), Беки решава да съживи програмата като наеме легендарния ТВ водещ Майк Поумрой (Харисън Форд). Известният водещ обаче отказва да води най-важните елементи от предаването, като оставя сама Колийн Пек – ко-водеща на предаването. Бивша кралица на красотата и многогодишен водещ на сутрешни предавания, Колийн е повече от щастлива на работното си място. Свадите с опърничавия Майк започват първо извън кадър, а после избухват и на живо в ефир. Междувременно любовният живот на Беки добива нови измерения с нейния колега Адам Бенет (Патрик Уилсън) и сега тя я изправена пред трудната ситуация да спаси връзката си, своята репутация, работата си и разбира се, самото шоу.

Не пропускайте „Десет неща, които мразя у теб“ от 13.00 ч. и „Сутрешен блок“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова