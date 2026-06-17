Във филма "Любовта се случва" два противоположни характера ще се срещнат, за да открият това, което ги свързва. Бърк Райън (в ролята е Аарън Екхарт) е автор на бестселъра „Път през скръбта“, който провежда редица семинари, които да помогнат на читателите му да се справят с мъката по загубата на своите близки. Самият той обаче така и не е открил начин да се пребори с лична си травма – трагичната смърт на своята съпруга.

Елоиз Чандлър (Дженифър Анистън) се е наситила на мъже и срещи и е заета само с бизнеса си с цветя. Когато се запознава с Бърк животите и на двамата се преобръщат.

Срещата им е белязана от мигновено привличане, но дали любовта е достатъчно силна, за да донесе покой в душата на Бърк?

Не пропускайте роматичната лента на режисьора Брандън Кемп в събота от 22.10 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова