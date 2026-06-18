На 14 юни в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Billy Idol, Devildriver, Electric Callboy & The Offspring и Europe.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Thomas Youngblood (Kamelot) и ще бъде припомнено какви истории разказаха Static-X за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Godsmack и репортаж от финландския “Hellsinki Metal Fest”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Chris Cornell, ще видят как The Halo Effect правят кавър на Kent, класическата песен ще бъде нa Heart, в “Exotic“ ще бъдат представени Unhallowed Promethian, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Cynic в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Metallica, Cro-Mags, 100 Demons, Avatar, Орендъ, Apocalypse и Tarja Turunen също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 21 юни, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 26 юни от 00:30 ч. по DIEMA.

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Редактор: Боряна Димитрова