Звездите Райън Рейнолдс и Джейсън Бейтман ще разберат, че понякога да осъществиш мечтата си може да се окаже проклятие в комедията “Размяната” тази неделя вечер от 22.30 ч. по NOVA. Историята във филма е дело на сценаристите на “Последният ергенски запой” и режисьорът на “Ловци на шаферки” Дейвид Добкин.

Мич и Дейв са неразделни приятели, които са израснали заедно, но докато годините минават покрай тях, те малко по малко се отдалечават един от друг. Единият се е превърнал в необвързан плейбой, а другият в семеен мъж, потънал в родителски отговорности. Докато Дейв е свръх зает адвокат, съпруг и баща на три деца, Мич е останал ерген и никога не се е захващал с нещо, което да му харесва. Според Мич, Дейв има всичко необходимо: прекрасна съпруга, деца, които го обожават и високоплатена работа в престижна юридическа фирма. А според Дейв, да живее живота на Мич – лишен от стрес, без задължения и последствия от тях, би било една сбъдната мечта.

След една пиянска нощ желанията на Мич и Дейв стават реалност и те се събуждат с разменени тела, което ужасява и двамата. Независимо, че се освобождават от рутинните си задължения, момчетата скоро откриват, че животът на всеки един от тях не е толкова розов, колкото им се е струвало преди.

Не пропускайте развръзката в комедията “Размяната” тази неделя вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова