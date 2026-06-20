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„Събуди се“: Войната за цените. Кой ще плати сметката – производители или потребители?
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„Ничия земя“: Нарисувани мечти
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„Пресечна точка”: За срещата Радев-Зеленски и гордостта на 60% от българите – DARA и „Бангаранга”
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„На кафе“ със Стилияна Николова, Валентина Иванова, дует „Ритон“ и Калин Сърменов
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Емоционална игра в "Сделка или не"
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Скандалджиеви срещу Маркови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Опитаха да го отровят с „Новичок“ и да му отнемат бизнеса, но днес той отново произвежда оръжия. На фокус: Емилиян Гебрев.
50 дни по-късно – как изглежда управлението на държавата отвътре? Председателят на парламентарната група „Прогресивна България“ Петър Витанов.
Какво се случва в ДПС? И защо подадоха оставка знакови фигури в партията?
Бедността като гориво. Джонатан Ангелов – от приемните семейства до компания за 1 милиард.
Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а отскоро е и в нова роля – Юлиан Вергов.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.Редактор: Боряна Димитрова
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