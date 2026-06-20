Опитаха да го отровят с „Новичок“ и да му отнемат бизнеса, но днес той отново произвежда оръжия. На фокус: Емилиян Гебрев.

50 дни по-късно – как изглежда управлението на държавата отвътре? Председателят на парламентарната група „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Какво се случва в ДПС? И защо подадоха оставка знакови фигури в партията?

Бедността като гориво. Джонатан Ангелов – от приемните семейства до компания за 1 милиард.

Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а отскоро е и в нова роля – Юлиан Вергов.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова