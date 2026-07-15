Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Веселин Маринов за любовта на феновете и явлението лятна жълта рокля.
Стефания Колева и Боги Трифонова – две приятелки, един спектакъл и много история от сцената.
Евгени Генчев с нова авторска рецепта за вкусно музикално преживяване.
Специална среща с Поли Генова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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