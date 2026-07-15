В четвъртък Веселин Маринов за любовта на феновете и явлението лятна жълта рокля.

Стефания Колева и Боги Трифонова – две приятелки, един спектакъл и много история от сцената.

Евгени Генчев с нова авторска рецепта за вкусно музикално преживяване.

Специална среща с Поли Генова.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова