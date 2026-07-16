Журналистът с двайсет годишен стаж в телевизията, Елизабет Методиева – Бети тази вечер излиза на кулинарната арена. Позната на зрителите от ефира на „На кафе“ и от нейния популярен подкаст „Елизабетско“, Бети отваря вратите на семейния ресторант в Перник, който тя самата определя като свой втори дом. Това място е свързано с много лични спомени за нея, затова избира да го сподели с компанията. От гола ливада, родителите й изграждат и разработват семейното заведение, което е изпълнено с много положителни емоции, интересни разговори и преживявания. Влизането й в кухнята предизвиква вълна от сантимент и сълзи. Как ще реагира огненото момиче, свикнало да преодолява всякакви пречки и провокации в ефира, на новината, че ще има централно спиране на водата?

Балансирано, здравословно и нискокалорично меню от Юли Тонкин в „Черешката на тортата“

Бети изготвя меню от любимите си ястия, като стартира със зелена салата с трюфел топчета от сирена и сушени плодове, последвана от предястие от скариди, гарнирани с бейби царевица и задушени картофки. За основно залага на филе от ципура, сервирано върху канапе от леща. Десертът, който ще поднесе на гостите си, е лимонов тарт с пресни малини. Репортерката решава да се предизвика, затова замесва и изпича за компанията содени хлебчета, които поднася с хумус с печени чушки.

Меню, подчинено на темата „Цветна градина“, от Виктория Кузманова в „Черешката на тортата“

С притеснение очаква скрития продукт в "кутията на Манчев", който до момента се оказва истинска изненада и предизвикателство за приготвяне и опитване от звездните гости. Ще разпознае ли продукта и ще се наложи ли да потърси помощ от приятел?

Усъвършенствани рецепти, по вкус и прочит на Георги Тошев в „Черешката на тортата“

Какви съвети ще следва домакинята и кой ще е човекът, който ще я успокои и подкрепи? Кой е нейният учител в готварството и ще й помага ли в приготвянето на ястията? Елизабет посреща гостите по стара пернишка традиция, а вечерята й преминава в интересни разговори и множество откровения. Какво представлява светофара на истината и ще се включат ли звездните гости в предизвикателството? Ще оценят ли участниците изненадите и подаръците, които домакинята им е подготвила и какви оценки ще й дадат в края на вечерта, предстои да видим в епизода на „Черешката на тортата“ тази вечер.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова