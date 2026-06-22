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Коментира на Суни Данаджъ, Андрей Велчев и Анрей Чорбанов
Интригата около кандидатите за президент вероятно ще се запази до есента, но вече има прогнози с няколко имена. Очертава ли се интересна битка за „Дондуков“ 2? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Суни Данаджъ,политологът Андрей Велчев и имунологът Анрей Чорбанов.
Втората тема, по която дискутираха е, успява ли родното Черноморие да спечели българските туристи, или те все повече пътуват до Гърция.
Редактор: Ина Григорова
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