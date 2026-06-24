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По думите му въпросът е кога точно ще започнат
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че инспектори на организацията ще получат достъп до иранските ядрени обекти, въпреки че все още не е уточнен конкретен график за проверките.
По време на посещение в атомната централа „Фукушима-1“ в Япония Гроси подчерта, че инспекциите са неизменна част от постигнатите договорености между Вашингтон и Техеран. По думите му въпросът не е дали проверките ще се състоят, а кога точно ще започнат.
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Изявлението му идва, ден след като говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи обяви, че на този етап няма планирани посещения на експерти от МААЕ в обекти, засегнати от военните действия. Сред тях са и съоръжения, свързани със съхранението на обогатен уран.
Гроси обясни, че съгласно договорената рамка между САЩ и Иран запасите от уран трябва да бъдат подложени на международен контрол и разреждане под наблюдението на агенцията. Според него изпълнението на този процес е невъзможно без присъствието на инспектори на място.
„За да бъдат изпълнени поетите ангажименти, инспекциите са задължителни“, посочи ръководителят на МААЕ, като допълни, че предстои уточняване на техническите процедури и сроковете за тяхното провеждане.
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Той изрази очакване проверките да се осъществят в координация с иранските власти и с тяхното съдействие. По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс също заяви, че Техеран е дал сигнал за готовност да допусне отново инспекторите на МААЕ в страната.Редактор: Цветина Петкова
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