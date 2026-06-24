Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че инспектори на организацията ще получат достъп до иранските ядрени обекти, въпреки че все още не е уточнен конкретен график за проверките.

По време на посещение в атомната централа „Фукушима-1“ в Япония Гроси подчерта, че инспекциите са неизменна част от постигнатите договорености между Вашингтон и Техеран. По думите му въпросът не е дали проверките ще се състоят, а кога точно ще започнат.

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Изявлението му идва, ден след като говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи обяви, че на този етап няма планирани посещения на експерти от МААЕ в обекти, засегнати от военните действия. Сред тях са и съоръжения, свързани със съхранението на обогатен уран.

Гроси обясни, че съгласно договорената рамка между САЩ и Иран запасите от уран трябва да бъдат подложени на международен контрол и разреждане под наблюдението на агенцията. Според него изпълнението на този процес е невъзможно без присъствието на инспектори на място.

„За да бъдат изпълнени поетите ангажименти, инспекциите са задължителни“, посочи ръководителят на МААЕ, като допълни, че предстои уточняване на техническите процедури и сроковете за тяхното провеждане.

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Той изрази очакване проверките да се осъществят в координация с иранските власти и с тяхното съдействие. По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс също заяви, че Техеран е дал сигнал за готовност да допусне отново инспекторите на МААЕ в страната.

Редактор: Цветина Петкова