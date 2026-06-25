Румъния ще има прозападно правителство на малцинството, заяви в сряда в град Клуж президентът Никушор Дан във връзка с настоящата политическа криза, съобщават румънските медии.

По думите на държавния глава политическите партии ще обсъдят днес помежду си условията, при които ще подкрепят правителство на малцинството, а в петък ще представят заключенията си в президентството. „Във връзка с номинацията за премиер, имах (…) кръг преговори вчера (във вторник – бел. ред.). Стигна се до заключение, че ще имаме прозападно правителство на малцинството и сега партиите са в период, в който поеха ангажимент, че ще представят условията за подкрепа на правителство на малцинството, без да участват в него. (…)“, заяви президентът.

Във вторник той проведе консултации с всички парламентарно представени партии и групи, след като предишния ден парламентът отхвърли предложението за правителство на Адриан Вещя.

Политическата криза в Румъния се изостря

На консултациите три десноцентристки партии – Национално-либералната, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, предложиха съставяне на правителство на малцинството. Според предложението на трите партии, независимо от кой лагер ще бъде номиниран министър-председателят, трябва да бъде сключено споразумение, което да осигури необходимия брой гласове от партиите с прозападна ориентация за встъпване в длъжност на правителството.

В същото време Социалдемократическата партия, която напусна през април широката прозападна коалиция и свали от власт правителството с вот на недоверие, внесен съвместно с крайната десница, обяви, че е готова да поеме управлението на страната и предложи лидера си Сорин Гриндяну за министър-председател.

Проевропейските партии в Румъния договориха коалиционно правителство

Гриндяну каза вчера, че Социалдемократическата партия ще обсъди с Национално-либералната партия, Демократичния съюз на унгарците в Румъния и евентуално със Съюз за спасение на Румъния проект за политическо споразумение.

Телевизия "Диджи 24" посочва, че президентът разполага сега с варианти за министър-председател и от двата лагера, а партиите трябва да договорят помежду си споразумения за взаимна подкрепа, без да знаят кой ще бъде предложен за премиер.

С ротация на управлението: Четири проевропейски партии в Румъния подписаха коалиционно споразумение

Партиите ще трябва да се договорят какви политики ще води правителството, което ще встъпи в длъжност. В понеделник (22 юни) румънският парламент отхвърли първото предложение за премиер и правителство. Ако в рамките на 60 дни законодателният орган отхвърли две предложения за кабинет, конституцията предвижда възможност за предсрочни избори, каквито досега не са били провеждани в Румъния.

Редактор: Станимира Шикова