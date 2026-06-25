След мощните земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни 2026 г., властите в страната обявиха извънредно положение и предприеха редица мерки за сигурност.

Сред тях е временното преустановяване на работата на международните летища, както и ограничения върху част от транспортната и комуникационната инфраструктура. Това съобщиха от българското Министерство на външните работи.

Трус от 7,5 по Рихтер във Венецуела, има жертви и много срутени сгради (ВИДЕО+СНИМКИ)

По информация на местните власти са засегнати телекомуникационните услуги, железопътният транспорт и метрото, като в редица райони продължава оценката на щетите след трусовете.

До този момент няма данни за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията. Българските институции следят развитието на ситуацията и поддържат контакт с дипломатическите ни представители в региона.

От Външното ни министерство потвърдиха за NOVA, че Посолството на Република България в Бразилия и почетният консул на страната ни във Венецуела са успели да установят контакт с всички български граждани, за които им е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно във Венецуела. Броят им в страната е под 10.

Дипломатическото ни представителство в Бразилия продължава да следи ситуацията и е в контакт с компетентните венецуелски власти.

Българин във Венецуела разказва за своето преживяване в момента. Той предоставя и видео, което показва пораженията в сградата, в която живее:

"Бях в подземния паркинг към фитнеса на моята жилищна сграда, когато земетресението удари. В първия момент се вцепених, но след секунда осъзнах какво се случва и веднага избягах навън. Настилката се люлееше, сякаш ходя по вълниста вода. Сградата ми, както и моят апартамент, претърпяха сериозни щети. Снощи не успях да се прибера у дома, но въпреки всичко се смятам за голям късметлия. В страната вече има над 160 жертви, а една 11-етажна сграда, намираща се само на 5 минути пеша от дома ми, се срути напълно."