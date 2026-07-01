17 медицински сестри от родилното отделение в болницата „Маями Вали“ в Дейтън, Охайо, са бременни и очакват своите бебета почти по едно и също време. Броят им надхвърля предишния рекорд на отделението от 2019 г., когато 11 жени очакваха бебета едновременно.

За да отбележат това рядко събитие, няколко от медицинските сестри, които са от 12-ата до 35-ата седмица от бременността си, са позирали за обща снимка, която беше разпростанена от болницата. В интервю за ABC News по повод любопитното съвпадение Амбърли Санър, старша медицинска сестра в родилното отделение на болницата, определи новината за бейби бума като „много вълнуваща“. „В продължение на няколко месеца броят на бременните продължаваше да расте“, споделя тя.

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Въпреки че се очаква значителен брой медицински сестри да излязат в отпуск по майчинство през следващите месеци, Санър заявява, че промените няма да се отразят на смените в отделението, в което работят близо 200 медицински сестри. „Имаме много помощни медицински сестри, които могат да поемат смени. Имаме и персонал на непълно работно време, който също може да поеме допълнителни часове работа, така че не се притесняваме особено за покритието“, споделя Амбърли Санър.