Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2 295 загинали и над 11 000 ранени, предаде "Франс прес", като цитира изявление на председателя на парламента.

Около 12 841 души са засегнати от земетресенията на 24 юни, добави Родригес при обявяването на новите данни за жертвите.

Как да оцелеем под развалините след земетресение

Обявените по-рано данни бяха за 10 571 ранени.

Редактор: Цветина Петрова