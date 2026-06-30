За тези, които са заседнали в развалините след земетресение, оцеляването зависи от много фактори, включително времето и достъпа до вода и въздух, пише "Асошиейтед прес".

Ако нараняванията им не са твърде тежки, жертвите могат да оцелеят седмица или повече, ако времето не е твърде горещо или студено, казват експерти.

Във Венецуела спасителните екипи се надпреварват с времето, за да извадят оцелелите от развалините, след като две мощни земетресения разтърсиха северния щат Ла Гуайра миналата сряда. Повече от 770 сгради бяха напълно или частично срутени от земетресенията, а вторичните трусове продължиха да разтърсват региона.

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Повечето спасителни операции се случват в рамките на 24 часа след бедствието. Според експертите, шансовете за оцеляване намаляват с всеки следващ ден. Повечето жертви са тежко ранени или затрупани от падащи камъни и други отломки.

Какви фактори влияят върху оцеляването при земетресение

Заклещените жертви е по-вероятно да оцелеят, ако се намират в "джоб" без отломки. Освен това, наличието на въздух и питейна вода е от решаващо значение с напредването на дните.

Температурите могат да повлияят на оцеляването, а температурите извън развалините могат да повлияят на спасителните мисии.

Снимка: АП, БТА

Повече от 2600 спасители от цял ​​свят пристигнаха във Венецуела с обучени кучета за издирване на оцелели и техника, съобщи правителството.

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Джузеф Барбера от университета "Джордж Вашингтон" казва, че има ситуации, в които е много важно оцелелите да получат жизненоважна медицинска помощ, преди да бъдат извадени от развалините. В противен случай може да изпаднат в шок след спасяването.

След земетресението и цунамито в Япония през 2011 г., тийнейджър и 80-годишната му баба бяха открити живи след девет дни, прекарани в капан в срутения си дом. Година по-рано 16-годишно момиче беше спасено от развалините на земетресението в Порт о Пренс след 15 дни.

Какво да правим по време на земетресение

Най-добрите практики за оцеляване по време на земетресение зависят от това къде се намирате по света. Строителните норми в региони с активни разломни линии често са проектирани да издържат на земетресения, но това не важи навсякъде.

В много страни, включително Съединените щати, най-добре е да се намери място, в което да останете, докато ви открият - подслон под тежка маса или близо до здрави мебели, които могат да ви спасят, ако покривът се срути. Покрийте лицето си с кърпа или маска, за да се предпазите от прах.

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Ако сте заседнали в развалините след земетресение, пестете енергията си. Разпределяйте храната и водата си, слушайте за спасителни викове и потърсете нещо близо до вас, което да вдига шум. Ако имате телефон със себе си, пестете батерията му и се опитвайте да потърсите помощ на кратки интервали всеки ден.

Редактор: Цветина Петрова