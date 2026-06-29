Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. 33-ма души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа.

Жертвите от опустошителните трусове вече наближават 1 500, а чуждестранни спасителни екипи продължават да пристигат в Ла Гуайра – най-тежко засегнатият щат. Десетки хиляди обаче остават в неизвестност, а надеждите за намиране на още оцелели намаляват с всеки изминал час.

Загиналите при мощните трусове във Венецуела вече са над 1400

Редактор: Дарина Методиева