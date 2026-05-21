В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Мартин Златков от Горна Баня.

Мартин започна играта си с кутия номер 23 и решително отхвърли първите оферти на Банкера от 2300 €, 2000 € и 1500 €. В средата на играта му бяха останали четири кутии с ниски суми и четири с високи. Банкерът предложи оферта от 2200 €, но и този път, Мартин я отказа. В следващите кутии, които разкри откри две от високите суми, но 30 000 € все още бяха в играта и Банкерът предложи изкушаваща оферта от 2600 €. Решен отново да рискува, той отказа сигурната печалба, но след това се раздели с кутията с най-високата сума. Останал с 0,10 €, 500 € и 5 000 €, в последните три кутии, той отхвърли и оферта от 1000 €. На финала получи възможност да смени кутията си, а изборът беше между 0,10 € и 500 €. Мартин замени номер 23 за номер 2, но тя му донесе печалба от едва 0,10 €. Смелата, но рискована игра на Мартин го доведе до монета, но той си тръгва от „Сделка или не“ не с разочарование, а с удоволствието от играта и много нови приятелства.

