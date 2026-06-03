Кевин Костнър и Аштън Къчър представят една драматична история за героизма и саможертвата в екшъна “Спасителен отряд” в събота от 21.50 ч. по NOVA. Филмът на режисьора Андрю Дейвис разказва за живота на спасителите от Бреговата охрана на САЩ.

След като загубва екипа си във фатална катастрофа, легендарният морски спасител Бен Рандъл (Кевин Костнър) е изпратен като преподавател към елитна тренировъчна програма за морските спасители на Бреговата охрана. Докато се бори да преодолее болката от смъртта на хората си, той се отдава напълно на преподаването, а с необичайните си тренировъчни методи обръща програмата им с главата надолу. Там се среща с младия, самоуверен шампион по плуване Джейк Фишер (Аштън Къчър), който гори от желание да се докаже.

По време на тренировките Рандъл помага на Джейк да изгради своя характер, като комбинира необработения талант с дръзновението и всеотдайността, които се изискват от морските спасители. След завършването на школата Джейк следва Рандъл в Кодиак, Аляска, където се сблъсква отблизо с присъщите опасности на Берингово море. Какво ще се случи в първото солово спасяване на Джейк и какъв урок по саможертва ще научи?

Не пропускайте развръзката в екшъна “Спасителен отряд” тази събота от 21.50 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова