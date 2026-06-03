Епизодът на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA ще припомни на зрителите историята на самотен баща, който не успява да овладее изблиците на ревност на дъщеря си.

15-годишната Виктория се държи много агресивно с новата приятелка на своя баща и превръща живота на цялото семейство в истински ад. Всеки опит на бащата Михаил и неговата приятелка Илина да намерят път към опърничавата тийнейджърка, е обречен на провал. Вики изгаря дрехите на Илина и я провокира при всеки удобен случай! Бащата е раздвоен, а за Илина въпросът е съдбовен - тя трябва да избере между голямата си любов и своето собствено достойнство.

Ще се разделят ли двамата влюбени от ревностните изблици на младото момиче? През какви крайности ще им се наложи да преминат, за да заживеят, като едно истинско семейство?

Каква ще е развръзката, не пропускайте епизодa на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова