В сряда любимите семейни истории на Ива Дойчинова и дъщеря й Мина Стойчева.

Джуджи ни потапя в мистериите и легендите на Единбургския замък.

Ще ви срещнем с борбените момичета от женския ни национален отбор по футбол.

Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова