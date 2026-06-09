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„Пресечна точка”: За първия месец от управлението на кабинета „Радев” и за скъпите коли и имоти, придобити с неясни доходи
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„SOS Разтребители“ се впускат в тежка битка с мухъла
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Александрови предизвикват Лисичкови в "Семейни войни"
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Удовлетворителна игра в "Сделка или не"
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„Пресечна точка”: За „кошницата с грижа” и ще има ли справедлив изход по казуса „Баба Алино”
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Мистерия, тежки аварии и сбъднати мечти през новата седмица в “SOS Разтребители”
Темите и гостите в сряда от 9.30 ч.
В сряда любимите семейни истории на Ива Дойчинова и дъщеря й Мина Стойчева.
Джуджи ни потапя в мистериите и легендите на Единбургския замък.
Ще ви срещнем с борбените момичета от женския ни национален отбор по футбол.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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