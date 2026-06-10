За пета поредна година конкурсът „Най-добър младежки стартъп в България 2026", организиран от Фонда на фондовете, отличи три от най-успешните идеи. Първото отличие беше в категорията “Business stars” и то отиде за CAR BNP, платформа за споделено паркиране, свързваща шофьори със собственици на паркоместа. В категорията SDG Dragons отличието взе RainReborn – интелигентна система за събиране и използване на дъждовна вода. Наградата в третата категория Future Unicorns взе Еду Уайз Бот – AI платформа за търсене и управление на фирмено знание.

Специалната награда на NET INFO и NOVA, Public Spotlight Award, за стартъп с най-голямо одобрение от публиката отиде при READU, образователна платформа за учители и ученици.

„Нашата платформа дава едно цялостно решение на образователната система със 3D модели и симулации. С данни ние целим да направим образованието по-ясно и предвидимо за учителите и учениците“, споделиха Божидар и Стоян от образователната платформа READU.

Редактор: Райна Аврамова