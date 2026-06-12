Популярният телевизионен панелист, писател и създател на съдържание Георги Блажев и половинката му Ива Папазова рядко дават толкова откровени интервюта за връзката си, родителството, страховете и професионалните си битки. В подкаста „Елизабетско“ двамата разказаха за бъдещата си сватба, трудните моменти в кариерата и защо семейството остава най-важното нещо в живота им.

Голямата сватба все още чака

Макар че са заедно от години и вече отглеждат децата си като истинско семейство, Георги и Ива все още не са стигнали до олтара. Причината обаче не е липса на желание.

„Аз настоявам да има сватба“, признава Блажев с усмивка. Ива обаче е по-колеблива, защото не обича шумните тържества и вниманието, насочено към нея.

Двамата дълго спорят дали церемонията да бъде малка или голяма. Според Георги компромисен вариант почти не съществува.

„Или каниш само най-близките, или започнеш ли да каниш приятели, трябва да поканиш всички“, казва той.

Въпреки различията си по темата, и двамата са убедени, че сватба ще има, когато намерят правилния момент.

Не си лягат скарани

Макар че работят заедно и прекарват огромна част от времето си рамо до рамо, двамата признават, че конфликтите са неизбежни.

„Скарваме се и буквално след пет-десет минути някой отива при другия, прегръща го и всичко приключва“, разказва Ива.

По думите им нито един от двамата не обича да таи обида.

„Не сме злопаметни. Просто усещаш, че вече си го пуснал и няма смисъл да продължаваш да се сърдиш“, допълва Георги.

Дефицит на нормалността

Според Блажев едно от най-големите предизвикателства днес е запазването на нормалните човешки отношения.

„Живеем във време, в което да имаш стабилно семейство, да уважаваш партньора си, да си признаваш грешките и да бъдеш емоционално интелигентен, изведнъж се оказва дефицит“, смята той.

Именно затова двамата се стараят да показват реалния си живот в социалните мрежи – без преструвки и без излишен блясък.

„Хората ни спират и ни благодарят за това, че сме искрени. Понякога забравям колко е важно това, което правим, но после си давам сметка, че има смисъл“, казва още Георги.

Болката от несбъднатите мечти

Един от най-емоционалните моменти в разговора настъпва, когато Ива разказва за професионалните си разочарования.

Актрисата признава, че след години работа в театъра и множество кастинги все още не се чувства реализирана така, както е мечтала.

„Отиваш на кастинг, не те избират и започваш да се питаш дали не си закъснял, дали не си пропуснал своя момент“, споделя тя.

След като напуска Бургаския театър и се мести в София с надеждата за по-големи възможности, реалността се оказва по-трудна от очакваното.

„Все още не съм приела напълно, че нещата не се случват така, както съм си ги представяла. Но може би трябва да се науча да го приема и да продължа напред“, казва Ива.

Особено откровена е и темата за детството на актрисата.

Тя разказва за години, белязани от домашно насилие и страх.

„Не можех да играя спокойно навън, защото непрекъснато се вслушвах какво се случва вкъщи. Дали не се карат отново, дали не е посегнал на майка ми“, спомня си тя.

По думите ѝ именно тези преживявания са я направили по-затворена и несигурна в ранните години.

След раздялата на родителите ѝ животът постепенно започва да се подрежда, но белезите остават.

„Опитвам се да простя на баща си, но все още не съм успяла напълно“, признава Ива.

Любовта като лек

Георги не крие, че е трябвало време, за да осъзнае какво всъщност търси в една връзка.

След поредица от неуспешни отношения той среща Ива и бързо разбира, че тя е различна.

„Още в началото усещах, че това е моят човек“, казва той.

Според него големият късмет в живота е да срещнеш правилния човек в правилния момент.

„Можеш да работиш върху себе си, да четеш книги, да ходиш на терапия, но понякога трябва и малко късмет“, смята Блажев.

Семейството над всичко

И двамата са категорични, че успехът не се измерва единствено с кариера и популярност.

„В един момент човек разбира, че най-важното е семейството“, казва Георги.

Ива също е убедена, че ако трябва да избира между бляскава кариера и дома си, ще избере близките си хора.

„Кариерата е важна, но семейството е това, което остава“, категорична е тя.

Днес двамата продължават да работят заедно, да отглеждат децата си и да се смеят на ежедневните предизвикателства. А сватбата? Тя явно е само въпрос на време.

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Редактор: Райна Аврамова