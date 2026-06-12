От Националният борд по туризъм и от асоциацията на хотелиерите, ресторантьорите и заведенията реагираха днес с писмо до регионалния министър относно започващите ремонти в началото на активния туристически сезон. Те подчертават, че това се е превърнало в порочна практика и създава негативен имидж на българския туризъм. Повече по темата, както и за инициативата „Четири сезона за теб“, Фонд „Бранд България“ коментира изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова.

Тя сподели, че снощи по време на церемонията за 20 години национален борд по туризъм, министърът на туризма доц. д-р Илин Димитров обяви в програмата си пред всички официални лица и гости, че е заложил в управленската си програма създаването на фонд „Бранд България", като нова и съществена реформа.

„Сега повече от всякога са на лице всички предпоставки за създаването му. Има ясна управленска програма и в този мандат реализацията на фонд „Бранд България“ ще е от стратегическа важност. Последните събития показаха, че това е най-успешния начин, по който можем да обърнем погледа на света към нас. Ние не само подкрепяме тази реформаторска програма, но сме готови да участваме в нея с целия капацитет, с който разполагаме. Придобихме всички домейни и правим бета версии, които да предоставим безвъзмездно на министерството на туризма и на държавата, когато структурата е готова“, разясни Поли Карастоянова.

„Снощи на официалната церемония президентът на Република България Илияна Йотова, вицепремиерът Иво Христов, министърът на туризма доц. д-р Илин Димитров, министърът на културата Евтим Милошев и председателят на комисията по туризъм в Народното събрание дадоха много висока оценка за работата ни. Чувстваме се задължени да продължим да бъдем активен, конструктивен партньор на държавата във всички аспекти. Затова според нас има нужда от синхрон и координация между нас. Когато започват ремонтите, които са необходими, те трябва да бъдат предварително комуникирани. Само по този начин, бизнесът може да е ефективен. Очакваме отличен летен сезон и всички предпоставки за това са налице. Вярваме, че тази година можем да надскочим психологическия праг от 14 милиона туристи“, е мнението на изпълнителният директор на Националния борд по туризъм.

Редактор: Райна Аврамова