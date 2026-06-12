БГ радио отбеляза 25-годишнината си с грандиозен концерт-спектакъл. Хиляди се събраха в сърцето на столицата, пред катедралния храм „Свети Александър Невски”, и запяха като един любимите си български песни, за да отпразнуват юбилея на БГ радио. Първа на сцената излезе примата на родната естрада – Лили Иванова. А след нея, най-любимите на поколения българи песни бяха изпети от изпълнители, записани в историята ни със златни букви.

Президентът Илияна Йотова поздрави БГ радио за годишнината и призна – денят й започва със сутрешното предаване „Стартер” в компанията на Боги, Симо и, разбира се, само българска музика.

Редактор: Райна Аврамова