Той свири на китара от дете, а днес е един от най-успешните съвременни музиканти в България. Името му е Роберто, но е известен като ROBI. Кръстен е на Роберто Баджо, тъй като баща му е голям футболен фен и на Италия. Тази година има нов албум, започва лятно турне, а през октомври ще има концерт в зала №1 на НДК. Музикантът е специален гост в интервюто след „Новини“ в „На фокус с Лора Крумова“ където признава, че не се страхува да показва емоциите си. Самият той е убеден, че показвайки ги, близките те разбират по-добре.

„Когато таиш нещо вътре в теб, то те изяжда. Ставаш агресивен, нервен… Мъжете в страната ни не могат да плачат, докато ние по-младите не се страхуваме толкова от това“, споделя артистът.

ROBI разказва, че е хванал китара в трети клас. Ходил е на уроци няколко години, като я изоставя през тийнейджърския период. После отново се връща към нея. Една от причините да започне да свири отново на китара е, че е учил маркетинг в УНСС и осъзнал, че не е неговото. Минал е през период, в който не е знаел какво да прави с живота си. Дълго време е търсил смисъл, като е оставил музиката на заден план. За известен период музиката е била негово далечно хоби. Приближавайки се до нея, разбира, че тя му носи удоволствие, затова се фокусира върху нея.

„Музиката ме правеше щастлив. Вечер след работа си хващах китарата и забравях за времето. Това ме накара да разбера, че това е нещото за мен“, категоричен е ROBI.

Той разказва, че когато с „Молец“ създават парчето „7 дни“ всичко изведнъж се променя за него. Песента е на групата, а ROBI участва в проекта като музикален продуцент и създава музика заедно с тях.

Негова е авторската песен „Налей“, която също става много популярна през миналата година. Той създава песента заедно с Тино и признава, че не очаквал да се превърне в толкова голям хит. Имало е доста негативни коментари в социалните мрежи, които го нараняват, но се радва, че е преминал през този етап. Хейтът и негативните коментари са доста труден етап за преодоляване от всички артисти. ROBI признава, че е успял да се дистанцира чрез терапия, която все още продължава.

„Научих, че нямат значение както позитивните, тава и негативните коментари. Има значение ти сам вътрешно да харесваш това, което си предложил на света. Новият ми албум се казва „Следа“ и в него едноименната песен е последна. Тя е част от моята терапевтична практика – направих песен, която да ми харесва на мен самия. Затворих се в студиото. За един ден направих песента „Следа“. Поплаках си и излях си емоциите. Целият албум „Следа“ излиза официално на 18 юни. Понякога ние поп-артистите мислим дали песните ни биха били хитове или не. Не смятам, че това е лошо. Аз като правя песен не мисля за това, но ако имам готов продукт, мога да го опаковам така, че неговото послание да достигне до повече хора. Тази конкретна песен не искам да става хит и е най-личната ми песен. Тя е за нещо, което съм таял в себе си и съм се притеснявал да го кажа. В нея се разказва за това, че музиката е моя страст и мисия в живота. Ако съм оставил следа поне в един човек, значи съм си свършил работата“, споделя певецът.

Албумът вече е представен в столичен клуб, където идват 500 от най-лоялните му последователи и повечето харесват едноименната песен. В албума присъства и неговото любимо момиче, която е барабанистка и негова съпруга. ROBI разказва, че я открива преди 5 години на първия си концерт и до ден днешен са заедно, като миналата година сключват брак. Пламена участва в песните му като автор и е част от лятното му турне, което започва от 25 юни във Варна. На 26 юли ще свирят в Сливен, 17 юли в Казанлък, 5 август в Бургас, 6 август в Пловдив. На 13 октомври ROBI ще изнесе концерт в зала №1 на НДК, но за столицата билетите вече са разпродадени.

Творецът разкрива, че обича в песните си да вкарва различни елементи: в „Пламенна жена“ има испански мотиви, в „Рано призори“ присъства фолклор, тъй като обича да експериментира с различно звучене. Признава, че е по-лесно да пише музика, когато е тъжен, но според него трябва да се твори постоянно.

Редактор: Райна Аврамова