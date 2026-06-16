Тропически плажове, ярки прожектори и неочаквани любовни обрати бележат четвъртата седмица на „Великият понеделник“. В оспорвана битка за зрителското внимание влизат романтичната комедия „Билет до Рая“ и премиерното заглавие „Омъжи се за мен“. Филмът, получил повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg/, ще бъде излъчен в понеделник (22 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

В първото предложение за седмицата „Билет до Рая“ – Джулия Робъртс и Джордж Клуни са разведена двойка с обща мисия. Техните филмови герои Джорджия и Дейвид са убедени, че нищо повече не ги свързва, докато не научават, че дъщеря им е готова да се омъжи за мъж, когото познава едва от няколко седмици. Заклетите противници оставят старите вражди настрана и потеглят към тропическия остров Бали, за да осуетят сватбата на всяка цена. Дали слънцето, океанът и спомените от собственото им минало няма да преобърнат плановете им и да им напомнят какво всъщност е любовта?

Премиерното заглавие „Омъжи се за мен“ е вторият филм, който ще се бори за гласовете на зрителите. Минути преди да се врече в любов на своя годеник Бастиан (Малума), поп звездата Кат Валдес (Дженифър Лопес) разбира, че той я е предал. И тя прави немислимото, избира случаен човек от публиката за когото да се омъжи. Така в живота ѝ влиза скромният учител по математика Чарли (Оуен Уилсън). Дали внезапното решение ще се окаже нещо повече от добра история за медиите?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg. На 22 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в четвъртата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова