Епизодът на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA ще припомни на зрителите историята на Калина и Деница - две сестри от различни бащи, между които се разгаря битка за надмощие.

Майката е безсилна да се справи с враждата, подклаждана от бившите й съпрузи. След двата развода тя сама отглежда двете си дъщери, тъй като съдът й предоставя родителските права. И докато бащата на Калина поддържа активен контакт с дъщеря си, то бащата на Деница се вижда твърде рядко с детето си. Осъзнаваме ли какво причиняваме на децата си?

Каква ще е развръзката, не пропускайте епизодa на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова