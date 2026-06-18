Неделният киноследобед ще стартира в 12.30 ч . с романтичната лента „Да открадна сърцето ти“, която ще потопи зрителите в романтичната атмосфера в бутик за създаване на бижута. В резултат на объркване около покупка, бижутерката-аматьор Мелиса е привлечена от изпълнителния директор на най-голямата ювелирна компания в Маями, за да помогне за създаването на булчинска линия. Тя трябва да работи заедно с Джейк, твърде сериозния син на шефа. Неохотното партньорство между тях води до нещо повече от просто съвместна работа. Любовта разцъфтява, но ще продължи ли романтиката и след като Мелиса получи обратно семейна ценност, която погрешно е отказала?

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Вдъхновяваща любов“, която разказва историята на скромната художничка Исла, чиято картина е продадена по погрешка на чаровния търговец Марк. Силно впечатлен от таланта ѝ началникът на Марк иска да ѝ поръча изработката на скулптура. Въпреки че никога преди това не го е правила, тя приема предизвикателството с подкрепата на Марк, който ѝ помага да повярва в себе си и да осъществи най-смелите си мечти. Сред изкуство, нови възможности и романтика двамата откриват, че любовта е най-голямото вдъхновение.

Не пропускайте „Да открадна сърцето ти“ от 12.30 ч. и „Вдъхновяваща любов“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова