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„Ничия земя“: Новите братушки във Вакарел
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Удовлетворителна игра и добра печалба в "Сделка или не"
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Меден Рудник предизвикват Победанови в "Семейни войни"
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„Пресечна точка”: За тежката катастрофа с тир на „Тракия” и има ли средна класа у нас
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„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”
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„На кафе“ с Юлиан Вергов, Маргита Гошева и Антоанета Добрева – Нети
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник Петров ден с именника Петър Калчев.
Михаела Маринова за истините, които казва чрез музиката си.
Елизабет Методиева – Бети ни среща с Илиян.
В рубриката за психология защо мозъкът не чува думите, а чувствата зад тях?
Специален гост на панела Ралица Паскалева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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