В понеделник Петров ден с именника Петър Калчев.

Михаела Маринова за истините, които казва чрез музиката си.

Елизабет Методиева – Бети ни среща с Илиян.

В рубриката за психология защо мозъкът не чува думите, а чувствата зад тях?

Специален гост на панела Ралица Паскалева.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова