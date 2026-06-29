-
“SOS Разтребители“ се изправят срещу миналото и една тежка семейна история
-
Скромна печалба в "Сделка или не"
-
Бареви срещу Меден Рудник в "Семейни войни"
-
Предложения за летен брънч с продукти от село на занаятчийския базар „Да хванеш гората“
-
„Събуди се“: Масло без масло и код червено в българското здравеопазване
-
Какво се случва с четирима от героите на "Съдебен спор" след участието им в предаването?
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Силвия Лулчева и Стела Ганчева – каква е тайната на успеха на актьора?
Поли Паскова – за усилията да опазим и съхраним традициите и фолклора ни.
Стаси Айви разговаря с швейцарския актьор от „Хобит“ Греъм Мактавиш.
Специалната среща в предаването ще бъде със семейството, което гради сладкарското бъдеще на България – Петко и Велислава Костадинови.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни