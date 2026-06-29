Силвия Лулчева и Стела Ганчева – каква е тайната на успеха на актьора?

Поли Паскова – за усилията да опазим и съхраним традициите и фолклора ни.

Стаси Айви разговаря с швейцарския актьор от „Хобит“ Греъм Мактавиш.

Специалната среща в предаването ще бъде със семейството, което гради сладкарското бъдеще на България – Петко и Велислава Костадинови.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова