Нетърпеливи да научат как се чувства след появата на втората си внучка, панелистите на „На кафе“ потърсиха Гала, която е денонощно в болницата до дъщеря си Мари и новородената Джина. Какво е усещането да посрещнеш второ внуче, каква е била реакцията на малката Лора при първата ѝ среща с бебето и кога лекарската професия се превръща в призвание и житейска мисия?

„В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго. Много осмици има в параметрите ѝ. Роди се на 28 юни с тегло 2.800 кг и ръст 48 см. Всички сме много щастливи! Прекрасно бебче е, оформено. Сега, разбира се, е малко по-лекичка, отколкото при раждането, защото сваля през първите дни, но е много сладичка“, разказва Гала.

Таткото на малката Джина е във възторг от появата ѝ, а малката ѝ сестричка Лора вече се е запознала с нея. По съвет от психолог, за да не ревнува по-голямото дете, родителите му купуват подарък от името на бебето и го подаряват при първата им среща. Друга важна стъпка при запознанството между децата е родителите да не държат новороденото в ръце, а то да лежи в кошче или леглото си. „Лора е още много мъничка, но се зарадва на Джина и само повтаря: „Бебе, бебе“.“

Гала споделя, че е спокойна, защото дъщеря ѝ Мари е отлични ръце. „Роди бебето в болница „Света София“, където екипът е фантастичен и се отнасят с нея с много внимание и грижа. Д-р Мажена Панова е олицетворение на това, което трябва да бъде един лекар. Освен че е перфектен специалист, тя проявява такава грижа и внимание по пътя, по който всяка родилка върви цели 9 месеца, за да стигне до най-хубавия момент в живота си. Тя е денонощно на разположение. В ръцете ѝ се раждат около 70 бебета на месец. И въпреки това тя изслушва и обръща внимание на всяка тревога на бременната. Бидейки в болницата, постоянно около Мари, си говорих и с други майки. Наблюдавах цялото отношение на екипа към родилките. Много хора ще си кажат: „Тя е популярно лице, затова ѝ обръщат повече внимание.“ Но не е така - отнасят се с много любов и внимание към всички жени. За д-р Панова професията е призвание!“, сподели още развълнуваната Гала.

Специалният звезден гост в панела на предаването – актрисата Ралица Паскалева потвърди казаното от Гала за екипа на д-р Панова. „Моят син Максим е роден точно под нейните грижи. В петък има рожден ден", сподели Ралица.

Редактор: Боряна Димитрова