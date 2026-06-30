Актрисата Даяна Ханджиева и нейното приказно предложение за брак.

Джуджи ще ни потопи в легендите и мистериите на параклиса „Лорето“ в Санта Фе.

Радина Думанян и Ненчо Костов застават пред камерите ни.

Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова