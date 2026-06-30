-
Стара Загора, София и Варна посрещат Smart Face тази седмица
-
Гала с първи думи за голямата радост в семейството
-
Янакиеви срещу Меден Рудник в "Семейни войни"
-
Щастлива игра в "Сделка или не"
-
„SOS Разтребители“ пренареждат „Дядовата ръкавичка“
-
„На кафе“ със Силвия Лулчева, Стела Ганчева и швейцарския актьор от „Хобит“ Греъм Мактавиш
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Актрисата Даяна Ханджиева и нейното приказно предложение за брак.
Джуджи ще ни потопи в легендите и мистериите на параклиса „Лорето“ в Санта Фе.
Радина Думанян и Ненчо Костов застават пред камерите ни.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни