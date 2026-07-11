Колин Фарел се отправя на опасно пътешествие в света на фантазиите във фантастичния екшън – трилър “Зов за завръщане” тази неделя вечер от 22.50 ч. по NOVA. Филмът е втора екранизация по популярния разказ на Филип К. Дик “Ние можем да си спомним всичко вместо вас” след придобилата култов статус продукция на Пол Верховен от 90те години с участието на Арнолд Шварценегер и Шарън Стоун. Новата версия е дело на режисьора Лен Уайзмън, известен с работата си по кино поредицата “Подземен свят”, който подхожда към историята по съвсем различен начин, извеждайки на преден план проблема за човешките фантазии и бягството от реалността. Освен Колин Фарел, Уайзмън включва в актьорския състав и други от любимите си звезди като Кейт Бекинсейл, която има запазено място в неговите продукции, а също така Джесика Бийл и Брайън Кранстън, които се изявяват в съвсем ново амплоа.

В римейка на “Зов за завръщане” централно място заема компанията “Рикол”, която може да превръща мечтите на хората в истински спомени. Дъглас Куейд (Колин Фарел) е обикновен работник с красива жена (Кейт Бекинсейл), която истински обича, но въпреки това едно пътуване в света на фантазиите му се струва като идеалното бягство от сивото ежедневие – спомените на супер-шпионин може да се окажат точно това, което му липсва в живота. Процедурата обаче се обърква. По петите на Куейд се оказва полицията, контролирана от канцлер Кохааген (Брайън Кранстън), а Куейд няма на кого да се довери, освен на боец от съпротивата (Джесика Бийл), която работи за предводителя на нелегалната опозиция (Бил Най). Дали Куейд ще преоткрие истинската си самоличност, истинската си любов и своето истинско призвание в живота?

Не пропускайте развръзката във фантастичния екшън – трилър “Зов за завръщане” тази неделя вечер от 22.50 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова