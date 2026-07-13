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Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Димитър Луков от София.
Димитър започна играта си с кутия номер 8, която замени за номер 23 с първата оферта на Банкера. С увереност, той отстраняваше малките суми, а офертите се покачваха. Димитър отказа 1600 €, 1990 €, 4999 € и дори 11 000 €, които получи, когато му бяха останали 5 неразкрити кутии. Впечатляващата игра на Димитър продължи до финала, където в последните две кутии останаха 10 000 € и 15 000 €. Убеден в съдържанието на своята кутия той отказа офертата за смяна на кутиите и остана с номер 23, а тя му донесе печалба от 15 000 €. Добрият усет, смелостта и увереността донесоха на Димитър успех и той си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 15 000 € и победа над Банкера.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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