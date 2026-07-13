Във вторник Иво Димчев ще ни сподели очаква ли да срещне любовта това лято и защо не обича връзките от разстояние?

Поредната доза смях с Китодар Тодоров.

В кинорубриката си Стаси Айви ще ни препоръча какви филми да гледаме през лятото.

Специалната ни среща ще бъде с Драго Симеонов и Румен Иванов.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова