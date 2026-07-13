Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Иво Димчев ще ни сподели очаква ли да срещне любовта това лято и защо не обича връзките от разстояние?
Поредната доза смях с Китодар Тодоров.
В кинорубриката си Стаси Айви ще ни препоръча какви филми да гледаме през лятото.
Специалната ни среща ще бъде с Драго Симеонов и Румен Иванов.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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