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"Пресечна точка": За Коалицията на желаещите и парите за майките и пенсионерите
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Меню, подчинено на темата „Цветна градина“, от Виктория Кузманова в „Черешката на тортата“
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Удовлетворителна печалба в "Сделка или не"
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Невестите се изправят срещу Искрецови в "Семейни войни"
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Сезонът на „Черешката на тортата“ започва с предизвикателства скрити в „Кутията на Манчев“
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„Пресечна точка”: За черната серия на пътя и борбата с корупцията
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Драго Драганов и Лара Златарева за приятелството, което ги свързва.
Джуджи с поредна мистериозна история от Сибир.
Кремена Халваджиян за купоните, които се помнят цял живот.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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