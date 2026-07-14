В сряда Драго Драганов и Лара Златарева за приятелството, което ги свързва.

Джуджи с поредна мистериозна история от Сибир.

Кремена Халваджиян за купоните, които се помнят цял живот.

Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова