Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в „Твоят ден” ще видите:
Съдебна власт в числа. Каква е реалната натовареност на съдилищата в страната и колко плащаме за правосъдие?
Тол системата - част от новия модел за пътна безопасност. Нарушенията стигат за секунди до МВР, НАП и Митниците. Какъв ще бъде ефектът?
Майчинството в България – защо родители искат по-високо обезщетение през втората година и възможен ли е баланс между грижата за детето и връщането на работа?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Ивайла Маринова
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