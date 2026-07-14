В сряда в „Твоят ден” ще видите:

Съдебна власт в числа. Каква е реалната натовареност на съдилищата в страната и колко плащаме за правосъдие?

Тол системата - част от новия модел за пътна безопасност. Нарушенията стигат за секунди до МВР, НАП и Митниците. Какъв ще бъде ефектът?

Майчинството в България – защо родители искат по-високо обезщетение през втората година и възможен ли е баланс между грижата за детето и връщането на работа?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивайла Маринова